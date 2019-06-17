Получила срок, но в тюрьму не пошла сотрудница почты в Еврейской автономии

СЕГОДНЯ 02:37 2019-06-17T06:22:28+03:00

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В Смидовичском районе зачитали приговор бывшей начальнице почты. Женщина почти за полгода умудрилась похитить у предприятия больше 1,9 миллиона рублей. Ради этой суммы фигурантка из поселка Приамурский составляла «липовые» финансовые отчеты, в которых не показывала поступающие в кассу деньги.

- Женщину обвинили в хищении чужого имущества с использованием служебного положения. По материалам дела, промышляла осужденная в период с декабря 2017 года по апрель 2018 года. Деньги, которые незаконно забрала, женщина тратила по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На суде обвиняемая свою вину не признала, однако улики доказывали ее причастность к преступлению. В итоге женщину приговорили к лишению свободы на срок три года. Однако в исправительную колонию осужденная отправится только тогда, когда ее ребенок справит 14-летние. Также бывшую начальницу обязали возместить ущерб компании на сумму более 1,9 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU