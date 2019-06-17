2019-06-17T06:22:28+03:00
Происшествия

Получила срок, но в тюрьму не пошла сотрудница почты в Еврейской автономии

Наказание фигуранта понесет, когда ее ребенку исполнится 14 лет
Ольга КИВА
Поделиться:
Получила срок, но в тюрьму не пошла сотрудница почты в Еврейской автономииПолучила срок, но в тюрьму не пошла сотрудница почты в Еврейской автономииФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

В Смидовичском районе зачитали приговор бывшей начальнице почты. Женщина почти за полгода умудрилась похитить у предприятия больше 1,9 миллиона рублей. Ради этой суммы фигурантка из поселка Приамурский составляла «липовые» финансовые отчеты, в которых не показывала поступающие в кассу деньги.

- Женщину обвинили в хищении чужого имущества с использованием служебного положения. По материалам дела, промышляла осужденная в период с декабря 2017 года по апрель 2018 года. Деньги, которые незаконно забрала, женщина тратила по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На суде обвиняемая свою вину не признала, однако улики доказывали ее причастность к преступлению. В итоге женщину приговорили к лишению свободы на срок три года. Однако в исправительную колонию осужденная отправится только тогда, когда ее ребенок справит 14-летние. Также бывшую начальницу обязали возместить ущерб компании на сумму более 1,9 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самой спортивной семье в Хабаровском крае вручили автомобиль LADA
Начальника ведомства в Хабаровском крае наказали за ошибки в госзакупках
Участники форума «Амур» в Хабаровском крае раскроют свой потенциал
Раскуроченные авто и покалеченные люди – итог жуткой аварии в Хабаровске
Молодежные проекты получат гранты губернатора Хабаровского края
Производители из Хабаровского края покажут себя в Харбине
Пловцы с Дальнего Востока соберутся в открытом бассейне Хабаровска
«Поцелуй» автомобилей в Хабаровске мог стать смертельным для двух людей
Переправу Ванино-Холмск закрыли с 17 июня
«Диалог с Героями»: хабаровские юнармейцы встретились с Юрием Ефименко
Погода в Хабаровске на 17 июня 2019 года: днем до +18, без осадков
Хабаровские полицейские поймали дачных воров
У Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» новый секретарь
Губернатор Хабаровского края встретился с выпускниками форума «Амур»
Разбил стекло и уехал в кювет: в Комсомольске полицейские поймали пьяного гонщика
О нерешенных проблемах коренных народов снова заговорили в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 16 июня 2019 года: днем до +18, без осадков
В гибели пятилетнего мальчика разбираются следователи в Хабаровском крае
В Хабаровском крае прибавилось стобальников по ЕГЭ
Должник, напавший на пристава в Хабаровске, проверил правосудие в действии
Психанула и покалечила незнакомку безымянная биробиджанка