2019-06-17T06:17:57+03:00
Общество

Переправу Ванино-Холмск закрыли с 17 июня

Причина тому - ухудшение погодных условий
Ольга КИВА
Поделиться:
Переправу Ванино-Холмск закрыли с 17 июняПереправу Ванино-Холмск закрыли с 17 июняФото: Правительство Сахалинской области
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 17 июня, стало известно о закрытии переправы Ванино-Холмск. Паромы этим сообщением перестали курсировать, начиная с 8:30. Перевозчик принял такое решение в связи с плохими погодными условиями. Как только метеообстановка улучшится, переправа вновь начнет работать.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, более подробную информацию о введенном ограничении, а также о сроках его действия можно получить непосредственно у перевозчика - Сахалинского морского пароходства. Телефоны для справок - 8 (42433) 66208 и диспетчер 8 (42433) 66-102. По второму номеру звонки также принимают в ночное время и выходные дни.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по номерам «101» и «112» с мобильного телефона и «01» со стационарного. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - 8 (4212) 41-62-62.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самой спортивной семье в Хабаровском крае вручили автомобиль LADA
Начальника ведомства в Хабаровском крае наказали за ошибки в госзакупках
Участники форума «Амур» в Хабаровском крае раскроют свой потенциал
Раскуроченные авто и покалеченные люди – итог жуткой аварии в Хабаровске
Молодежные проекты получат гранты губернатора Хабаровского края
Производители из Хабаровского края покажут себя в Харбине
Пловцы с Дальнего Востока соберутся в открытом бассейне Хабаровска
«Поцелуй» автомобилей в Хабаровске мог стать смертельным для двух людей
Получила срок, но в тюрьму не пошла сотрудница почты в Еврейской автономии
«Диалог с Героями»: хабаровские юнармейцы встретились с Юрием Ефименко
Погода в Хабаровске на 17 июня 2019 года: днем до +18, без осадков
Хабаровские полицейские поймали дачных воров
У Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» новый секретарь
Губернатор Хабаровского края встретился с выпускниками форума «Амур»
Разбил стекло и уехал в кювет: в Комсомольске полицейские поймали пьяного гонщика
О нерешенных проблемах коренных народов снова заговорили в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 16 июня 2019 года: днем до +18, без осадков
В гибели пятилетнего мальчика разбираются следователи в Хабаровском крае
В Хабаровском крае прибавилось стобальников по ЕГЭ
Должник, напавший на пристава в Хабаровске, проверил правосудие в действии
Психанула и покалечила незнакомку безымянная биробиджанка