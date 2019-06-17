Переправу Ванино-Холмск закрыли с 17 июня

СЕГОДНЯ 02:47 2019-06-17T06:17:57+03:00

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Сегодня утром, 17 июня, стало известно о закрытии переправы Ванино-Холмск. Паромы этим сообщением перестали курсировать, начиная с 8:30. Перевозчик принял такое решение в связи с плохими погодными условиями. Как только метеообстановка улучшится, переправа вновь начнет работать.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, более подробную информацию о введенном ограничении, а также о сроках его действия можно получить непосредственно у перевозчика - Сахалинского морского пароходства. Телефоны для справок - 8 (42433) 66208 и диспетчер 8 (42433) 66-102. По второму номеру звонки также принимают в ночное время и выходные дни.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по номерам «101» и «112» с мобильного телефона и «01» со стационарного. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - 8 (4212) 41-62-62.

ИСТОЧНИК KP.RU