«Поцелуй» автомобилей в Хабаровске мог стать смертельным для двух людей

СЕГОДНЯ 03:08 2019-06-17T06:16:10+03:00

«Поцелуй» машин в Хабаровске мог стать смертельным для двух людей Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

За рулем одной из машин находилась нетрезвая автолюбительница

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В Хабаровске в минувшие сутки, 16 июня, случилась авария, в которой пострадали два человека. Происшествие произошло на улице Павла Морозова. По предварительным данным, машина Toyota Corolla выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль Toyota Сrown.

Ка сообщил информированный источник, за рулем Toyota Corolla находилась пьяная девушка. Это подтвердили результаты медицинского освидетельствования. Водитель второй иномарки на момент происшествия был трезв.

В результате происшествия пострадали водитель Toyota Сrown и пассажир. Первый сильно ударился грудью, второй травмировал плечо и ногу. В отношении автолюбительницы составили административный протокол и вынесли определение о возбуждении административного дела. Привлечь девушку собираются за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Ее машину доставили на специализированную штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU