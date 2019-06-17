2019-06-17T06:16:10+03:00
Происшествия

«Поцелуй» автомобилей в Хабаровске мог стать смертельным для двух людей

За рулем одной из машин находилась нетрезвая автолюбительница
Ольга КИВА
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«Поцелуй» машин в Хабаровске мог стать смертельным для двух людей«Поцелуй» машин в Хабаровске мог стать смертельным для двух людейФото: УГИБДД по г.Хабаровску
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В Хабаровске в минувшие сутки, 16 июня, случилась авария, в которой пострадали два человека. Происшествие произошло на улице Павла Морозова. По предварительным данным, машина Toyota Corolla выехала на полосу встречного движения и врезалась в автомобиль Toyota Сrown.

Ка сообщил информированный источник, за рулем Toyota Corolla находилась пьяная девушка. Это подтвердили результаты медицинского освидетельствования. Водитель второй иномарки на момент происшествия был трезв.

В результате происшествия пострадали водитель Toyota Сrown и пассажир. Первый сильно ударился грудью, второй травмировал плечо и ногу. В отношении автолюбительницы составили административный протокол и вынесли определение о возбуждении административного дела. Привлечь девушку собираются за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Ее машину доставили на специализированную штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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