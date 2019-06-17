Производители из Хабаровского края покажут себя в Харбине

СЕГОДНЯ 04:01 2019-06-17T06:13:27+03:00

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В Харбин из Хабаровского края направится делегация для участия в четвертом Российско-Китайском ЭКСПО. Дальневосточный регион представит свой промышленный, инвестиционный и туристический потенциал, презентует свои компании, работающие в разных областях.

Как сообщили в краевом министерстве инвестиционного развития и предпринимательства, для участия в мероприятии подготовили единую краевую выставочную экспозицию площадью 90 квадратных метров. Также обустроили коммерческую зону, где собираются презентовать экспортную продукцию. Такой подход поможет установить контакты с потенциальными партнёрами и заключить договоры о поставке товаров на зарубежные рынки.

Отметим, что представители Хабаровского края намерены участвовать и в деловой программе ЭКСПО. В планах посетить Российско-Китайские форумы по межрегиональному сотрудничеству, малого и среднего бизнеса, форумы по налогам "Китай-Россия" и предпринимателей России и Китая. В рамках мероприятия пройдет встреча с руководством провинции Хэйлунцзян, также делегаты отправятся на экскурсию по особой экономической зоне и зоне высоких технологий Харбина.

ИСТОЧНИК KP.RU