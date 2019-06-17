Молодежные проекты получат гранты губернатора Хабаровского края

СЕГОДНЯ 04:19 2019-06-17T06:10:44+03:00

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В Хабаровском крае продолжается прием заявок на конкурс молодежных проектов. Последний день, когда авторы инициатив могут заявить о себе – 3 июня. На самые интересные идеи в итоге выделят деньги в виде грантов губернатора региона.

- К участию приглашают молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории Хабаровского края. Среди участников могут быть как молодежные и детские общественные объединения, так и муниципальные образования края. В общей сложности на реализацию лучших проектов в этом году планируют выделить порядка 25 миллионов рублей, - рассказали в комитете по молодежной политике края.

Напомним, заявки на участие в конкурсе принимают в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» в разделе «Мероприятия». Более подробную информацию или консультацию потенциальным участникам готовы предоставить в Молодежном проектном офисе. Адрес: Хабаровск, улица Гоголя 21 Б, кабинет 116. Телефон для справок 8 (4212) 32-30-72.

ИСТОЧНИК KP.RU