2019-06-17T06:10:44+03:00
Общество

Молодежные проекты получат гранты губернатора Хабаровского края

Заявки на конкурс от кандидатов принимают до 23 июня
Ольга КИВА
Поделиться:
Молодежные проекты получат гранты Губернатора Хабаровского краяМолодежные проекты получат гранты Губернатора Хабаровского краяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае продолжается прием заявок на конкурс молодежных проектов. Последний день, когда авторы инициатив могут заявить о себе – 3 июня. На самые интересные идеи в итоге выделят деньги в виде грантов губернатора региона.

- К участию приглашают молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих на территории Хабаровского края. Среди участников могут быть как молодежные и детские общественные объединения, так и муниципальные образования края. В общей сложности на реализацию лучших проектов в этом году планируют выделить порядка 25 миллионов рублей, - рассказали в комитете по молодежной политике края.

Напомним, заявки на участие в конкурсе принимают в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» в разделе «Мероприятия». Более подробную информацию или консультацию потенциальным участникам готовы предоставить в Молодежном проектном офисе. Адрес: Хабаровск, улица Гоголя 21 Б, кабинет 116. Телефон для справок 8 (4212) 32-30-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самой спортивной семье в Хабаровском крае вручили автомобиль LADA
Начальника ведомства в Хабаровском крае наказали за ошибки в госзакупках
Участники форума «Амур» в Хабаровском крае раскроют свой потенциал
Раскуроченные авто и покалеченные люди – итог жуткой аварии в Хабаровске
Производители из Хабаровского края покажут себя в Харбине
Пловцы с Дальнего Востока соберутся в открытом бассейне Хабаровска
«Поцелуй» автомобилей в Хабаровске мог стать смертельным для двух людей
Переправу Ванино-Холмск закрыли с 17 июня
Получила срок, но в тюрьму не пошла сотрудница почты в Еврейской автономии
«Диалог с Героями»: хабаровские юнармейцы встретились с Юрием Ефименко
Погода в Хабаровске на 17 июня 2019 года: днем до +18, без осадков
Хабаровские полицейские поймали дачных воров
У Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» новый секретарь
Губернатор Хабаровского края встретился с выпускниками форума «Амур»
Разбил стекло и уехал в кювет: в Комсомольске полицейские поймали пьяного гонщика
О нерешенных проблемах коренных народов снова заговорили в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 16 июня 2019 года: днем до +18, без осадков
В гибели пятилетнего мальчика разбираются следователи в Хабаровском крае
В Хабаровском крае прибавилось стобальников по ЕГЭ
Должник, напавший на пристава в Хабаровске, проверил правосудие в действии
Психанула и покалечила незнакомку безымянная биробиджанка