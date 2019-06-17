Раскуроченные авто и покалеченные люди – итог жуткой аварии в Хабаровске

СЕГОДНЯ 04:54 2019-06-17T06:06:35+03:00

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В минувшее воскресенье, 17 июня, в Хабаровске случилось дорожное происшествие с участием водителей машин ВАЗ21053 и Toyota Spacio. Первое авто двигалось по улице Карла Маркса. На перекрестке с улицей Выборгской 80-летний водитель решил повернуть, но выполнил маневр с ошибкой. По предварительной информации, мужчина сначала ехал по полосе, предназначенной для поворота налево, затем выехал на полосу встречного движения. В итоге отечественный автомобиль врезался в иномарку.

Как сообщил информированный источник, автолюбитель из машины ВАЗ21053 ударился головой и получил несколько ссадин. В его машине находилась женщина-пассажир, у которой диагностировали закрытый перелом костей левого предплечья, закрытый перелом ребра и ушибленную рану на коленке. В отношении водителя машины составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU