2019-06-17T06:06:35+03:00
Происшествия

Раскуроченные авто и покалеченные люди – итог жуткой аварии в Хабаровске

Отечественный автомобиль выехал на встречку и врезался в иномарку
Ольга КИВА
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Раскуроченные авто и покалеченные люди – итог жуткой аварии в ХабаровскеРаскуроченные авто и покалеченные люди – итог жуткой аварии в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В минувшее воскресенье, 17 июня, в Хабаровске случилось дорожное происшествие с участием водителей машин ВАЗ21053 и Toyota Spacio. Первое авто двигалось по улице Карла Маркса. На перекрестке с улицей Выборгской 80-летний водитель решил повернуть, но выполнил маневр с ошибкой. По предварительной информации, мужчина сначала ехал по полосе, предназначенной для поворота налево, затем выехал на полосу встречного движения. В итоге отечественный автомобиль врезался в иномарку.

Как сообщил информированный источник, автолюбитель из машины ВАЗ21053 ударился головой и получил несколько ссадин. В его машине находилась женщина-пассажир, у которой диагностировали закрытый перелом костей левого предплечья, закрытый перелом ребра и ушибленную рану на коленке. В отношении водителя машины составили административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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