Участники форума «Амур» в Хабаровском крае раскроют свой потенциал

СЕГОДНЯ 05:16 2019-06-17T06:04:42+03:00

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В Хабаровском крае 15 июня стартовала вторая смена форума «Амур» под названием «Компетенции будущего». Суть ее сводится к разработке «личной траектории профессионального развития» каждого участника. Такой подход поможет молодым людям в саморазвитии, которое необходимо, чтобы изменить мир вокруг.

- Среди участников 200 молодых людей из Москвы и Московской области, Красноярского края, Иркутской, Свердловской и Челябинской областей, Республики Тыва и Ханты-Мансийского автономного округа, а также дальневосточных территорий. Также это мероприятие посетят представители молодежных советов, профсоюзов крупных предприятий, средних и малых организаций, частных компаний, специалисты по молодежной политике и индивидуальные предприниматели, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Гости форума посетят мастер-классы, сессии и тренинги, цель которых – это развитие личного потенциала. Участники в том числе будут учиться работать в команде. К слову, самых активных ребят впоследствии будут курировать эксперты, которые на мероприятии выступят в качестве спикеров.

ИСТОЧНИК KP.RU