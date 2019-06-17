2019-06-17T06:01:58+03:00
Общество

Начальника ведомства в Хабаровском крае наказали за ошибки в госзакупках

Заместитель управления не утвердил план вовремя и теперь вынужден платить штраф
Ольга КИВА
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Начальника ведомства в Хабаровском крае наказали за ошибки в госзакупкахНачальника ведомства в Хабаровском крае наказали за ошибки в госзакупкахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае штраф выписали заместителю Амурского бассейнового водного управления. Причиной тому стали нарушения законодательства о федеральной контрактной системе. Так, во время проверки выяснилось, что провинившееся должностное лицо не обеспечило выполнение важного условия. Заместитель руководителя управления должен был проконтролировать своевременную разработку и утверждение плана закупок, однако не сделал этого.

- Установлено, что необходимый документ нужно было утвердить не позднее 16 января, по факту данную часть работы сделали 6 февраля. Вот это обстоятельство и признали нарушением, началось административное разбирательство. В итоге заместителя руководителя управления обязали заплатить штраф - в сумме пять тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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