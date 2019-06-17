Самой спортивной семье в Хабаровском крае подарили автомобиль LADA

СЕГОДНЯ 06:24 2019-06-17T06:46:04+03:00

Ключи от машины вручил чемпион России и мира по хоккею с мячом

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В Хабаровском крае закончился физкультурно-оздоровительный фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых». Мероприятие объединило больше полутора тысяч человек. Среди участников были любительские команды профсоюзов края и сборные ведущих предприятий региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, во время фестиваля участники состязались в том числе и семьями. В этой категории за главный приз боролись 24 команды, лидером оказалась семья Стеценко из Хабаровска, которая и получила автомобиль LADA. Ключи от машины вместе с главой региона им передал капитан команды «СКА-Нефтяник», многократный чемпион России и мира Василий Грановский.

Отметим, что фестиваль в регионе проводят уже 26 лет. В этом году мероприятие провели в рамках нацпроекта «Демография». Участники соревновались по 11 видам спорта, а желающие на фестивале также смогли сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».

ИСТОЧНИК KP.RU