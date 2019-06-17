Сторожа и его друга пришлось стеречь работодателю в Комсомольске

СЕГОДНЯ 06:59 2019-06-17T09:04:32+03:00

Мужчина задержал приятелей во время кражи и ждал, когда приедет полиция

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Руководитель одного из предприятий в Комсомольске-на-Амуре стал свидетелем кражи. Причем злоумышленники пытались стащить его же имущество – металлические трубы, находящиеся на территории базы. Бойкий хозяин быстро отреагировал – самих похитителей задержал и позвонил в полицию.

- Одному из подозреваемых 80 лет, он работает сторожем на предприятии. Его подельнику 39 лет. Фигуранты во время беседы с полицейскими сознались, что хотели умыкнуть трубы тихонько, пока другие сотрудники отсутствуют. Потом добычу подозреваемые хотели сдать в пункт приема металлолома и заработать таким образом денег. Однако руководитель нарушил их планы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении задержанных возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Пока фигуранты находятся на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU