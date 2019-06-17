Успели проснуться и выбежать хозяева горящей постройки в ЕАО

СЕГОДНЯ 07:31 2019-06-17T09:03:27+03:00

Прибывшие огнеборцы увидели, как пламя методично уничтожает сарай рядом с домом

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В минувшие сутки, 16 июня, ночью пожарный расчет отправился на улицу Партизанскую в Облучье. Из сообщения, оставленного на пульте диспетчеров очевидцем, было ясно, что случилось возгорание, из постройки валил черный дым. На момент, когда огнеборцы прибыли на место происшествия, жильцы жилого дома успели проснуться от шума и выбежать на улицу.

- Как оказалось, горел сарай рядом с домом. Пожарные приняли его тушить и в конце концов ликвидировали возгорание, не дав пламени перекинуться на жилой дом, но сама постройка сгорела полностью. Пострадавших и погибших при пожаре нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Обстоятельства и причины возгорания пока выясняют сотрудники пожарной инспекции. Предварительно причиной пожара назвали неосторожное обращение с огнем. Расследование продолжается.

Жителям области напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам 101 или 112. Также население региона убедительно просят сообщать о случаях нарушения правил пожарной безопасности по телефону доверия 8 (42622) 23-999.

ИСТОЧНИК KP.RU