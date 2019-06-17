Джип столкнулся с микрогрузовиком на новой трассе ТОСЭР в Комсомольске

СЕГОДНЯ 08:36 2019-06-17T09:44:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Помощь спасателей накануне, 16 июня, понадобилась пострадавшим в дорожной аварии. Происшествие случилось на новой трассе ТОСЭР в Комсомольске. Предварительно известно, что автомобиль Suzuki врезался в микрогрузовик Kia. Обе машины двигались в попутном направлении, микрогрузовик притормозил перед песчаной насыпью, а вот водитель джипа этого не сделал. Итог – грузовичок после удара развернулся на 180 градусов, врезался в отбойник и опрокинулся на насыпь.

Как сообщили в пресс-службе ДВРПСО, помощь спасателей потребовалась водителю джипа. Мужчина получил серьёзные травмы. Он не смог самостоятельно выбраться из искореженного авто. Чтобы спасти водителя, сначала автомобиль зафиксировали, потом отключили аккумуляторную батарею. Пострадавшего благополучно вытащили и передали его в машину скорой помощи. Водитель микрогрузовика не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU