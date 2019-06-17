2019-06-17T11:14:45+03:00
Происшествия

Лесных дел мастер в Хабаровском крае «нарубил» проблем на три года лишения свободы

Правда, суд назначил условное наказание
Ольга КИВА
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Лесных дел мастер в Хабаровском крае «нарубил» проблем на три года лишения свободыЛесных дел мастер в Хабаровском крае «нарубил» проблем на три года лишения свободыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае на скамью подсудимых сел мастер лесозаготовительной организации. Житель Вяземского района позволил себе незаконно нарубить деревья на участке, который арендовала компания. Среди добытых фигурантом деревьев - кедр корейский, бархат амурский и орех маньчжурский.

- Во время суда удалось доказать, что мастер злоупотребил своими должностными полномочиями и незаконно вырубил деревья в особо крупном размере. В общей сложности ущерб от его действий оценили в 582 тысячи рублей, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд принял во внимание, что фигурант признал свою вину и активно помогал в расследовании. Также плюсом для обвиняемого стало наличие явки с повинной, полное погашение причиненного ущерба и другие смягчающие наказание обстоятельства. В итоге фигуранта приговорили к лишению свободы на срок три года, правда, условно.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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