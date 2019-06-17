СЕГОДНЯ 09:27 2019-06-17T11:13:44+03:00

Ручную кладь с мясом нашли на границе с Китаем в ЕАО Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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В пункте пропуска «Амурзет» задержали въезжающих на территорию Еврейской автономии граждан. Трое из них - жители Китайской народной республики, четвертый - россиянин. В ручной клади нарушители собирались потихоньку провезти мясную продукцию. И все бы у них получилось, если бы не документы, которые должны были прилагаться к товару. Однако ни у кого из нарушителей их не было.

- В общей сложности таможенники изъяли чуть больше полутора килограммов мясных продуктов. Всю незаконно ввозимую продукцию, которую удалось найти во время досмотра, забрали, а позже отправили в Китай, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

К слову, одного из нарушителей все-таки привлекли к административной ответственности. Им оказался гражданин России. Его обвинили в нарушении ветеринарно-санитарных требований Таможенного Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU