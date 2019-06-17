В Биробиджане до ночи устраняли порыв возле школы №5

СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-17T11:12:32+03:00

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В минувшие сутки, 16 июня, возле школы №5 на магистральном трубопроводе случился порыв. В связи с этим часть домов в городе осталась без холодного водоснабжения. Так, коммунальный ресурс отключили в домах, расположенных на улицах Бумагина №№ 1, 3, 5, 1А, 7, 9, 11, 13, 17, 15, Пионерская №№ 78А, 74А, 72Б, 80А, 82А, 84, Набережная №№ 18, 18А, 18Б, 18В, 24А, 22, 22А, 22Б, 22В, 22Г. Также холодную воду отключили в детском садике №48, на улице Пионерской, 46, детском доме 48 и средней образовательной школе №5.

- Ранее сообщалось, что порыв планируют устранить течение пяти-шести часов. По факту аварийная бригада вела работы до трех часов ночи. На данный момент холодное водоснабжение восстановили во всех домах. Чтобы исправить неполадку, коммунальщикам также пришлось вскрывать трассу, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU