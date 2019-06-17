Внедорожник с парковки без ведома хозяйки переехал в гараж-отстойник в Хабаровске
Предпринимательница в Хабаровске оставила утром машину на парковке, а после обеда обнаружила пропажу дорогой машины. Женщина обратилась в полицию и попросила помочь найти автомобиль. Заявительница рассказала, что собиралась ехать по делам, а ехать уже было не на чем.
- Оперативники начали выяснять обстоятельства этого дела и вышли на предполагаемого угонщика. Ранее 35-летнего подозреваемого привлекали к уголовной ответственности за угоны и серию краж. Из колонии в Комсомольске-на-Амуре подозреваемый освободился в марте 2016 года, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Пропавшую машину стоимостью в один миллион рублей обнаружили в так называемом гараже-отстойнике в Железнодорожном районе. Машину уже вернули законной владелице. В отношении фигуранта завели уголовное дело по статье «Кража». Во время расследования мужчина будет находиться под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU