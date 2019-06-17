СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-17T11:11:27+03:00

Внедорожник с парковки без ведома хозяйки переехал в гараж-отстойник в Хабаровске Фото: Олег ЗОЛОТО

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Предпринимательница в Хабаровске оставила утром машину на парковке, а после обеда обнаружила пропажу дорогой машины. Женщина обратилась в полицию и попросила помочь найти автомобиль. Заявительница рассказала, что собиралась ехать по делам, а ехать уже было не на чем.

- Оперативники начали выяснять обстоятельства этого дела и вышли на предполагаемого угонщика. Ранее 35-летнего подозреваемого привлекали к уголовной ответственности за угоны и серию краж. Из колонии в Комсомольске-на-Амуре подозреваемый освободился в марте 2016 года, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Пропавшую машину стоимостью в один миллион рублей обнаружили в так называемом гараже-отстойнике в Железнодорожном районе. Машину уже вернули законной владелице. В отношении фигуранта завели уголовное дело по статье «Кража». Во время расследования мужчина будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU