2019-06-17T11:17:26+03:00
Общество

Комсомольчанин бесплатно поработает из-за неоплаченного штрафа

За мужчиной числился долг в 60 тысяч рублей
Ольга КИВА
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Комсомольчанин бесплатно поработает из-за неоплаченного штрафаКомсомольчанин бесплатно поработает из-за неоплаченного штрафаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Должник из Комсомольска-на-Амуре явно хотел проверить терпение правоохранителей и упорно не платил уголовный штраф. Мужчина должен был государству 60 тысяч рублей за нарушение правил дорожного движения. Горожанина не раз предупреждали о том, что нужно погасить долг, однако он никак не реагировал на извещения, а также не пытался платить хотя бы частично.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО, когда все законные способы были испробованы, пристав обратился в суд с ходатайством о замене уголовного штрафа иным видом наказания. Служители Фемиды рассмотрели обращение и постановили заменить уголовный штраф обязательными работами. Теперь мужчина должен будет отработать полтора месяца – что в совокупности составляет 200 часов.

Жителей Хабаровского края и Еврейской автономии убедительно просят не копить задолженности и вовремя их оплачивать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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