2019-06-17T11:52:08+03:00
Общество

Российскую благотворительность покажут с помощью фотоисторий из Хабаровского края

Заявки на конкурс принимают до 30 июня
Ольга КИВА
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Российскую благотворительность покажут с помощью фотоисторий из Хабаровского краяРоссийскую благотворительность покажут с помощью фотоисторий из Хабаровского краяФото: Алексей БУЛАТОВ
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НКО, волонтеров и компании приглашают стать участниками фотовыставок «ОБЪЕКТИВная благотворительность». Суть этого проекта сводится к тому, чтобы показать российскую благотворительность. Также с помощью фотографий и небольших историй к ним организаторы собираются показать деятельность НКО и то, как меняется общество с помощью волонтерства.

Как сообщили в пресс-службе общественной палаты края, лучшие работы станут частью фотовыставок по всей России. Для участия в этом проекте социально активные компании со всей страны присылают свои фотоистории, которые рассказывают об их повседневной жизни. Ежегодно работы победителей конкурса становятся частью фотовыставок в Москве и городах России, а также получают специальные призы от партнеров номинаций.

К слову, почти 100 миллионов людей на сегодняшний день вошли в ряды волонтеров. По итогам конкурса 2017 года, работы финалистов использовали для создания наружной социальной рекламы в Москве. Годом позже лучшие фотоистории представили Премьер-министру России Дмитрию Медведеву, гостям Всемирного экономического форума в Давосе и на других площадках.

Участие в конкурсе бесплатное. Заявки от кандидатов принимают до 30 июня 2019 года. Более подробная информация о выставке на сайте мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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