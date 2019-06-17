В Хабаровске проходят мероприятия в честь 20-летия разгрома боевиков в Дагестане

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-17T12:09:00+03:00

В то страшное время спасать мирное население республики помогали в том числе жители Хабаровского края

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В краевой столице проходят мероприятия в честь 20-летия разгрома бандформирований, вторгшихся в Республику Дагестан. Боевики вероломно захватили территорию мирных жителей в сентябре 1999 года. В то страшное время населенные пункты оказались под властью больше двух тысяч экстремистов.

- Защищали тогда мирных жителей больше двух тысяч ополченцев. Среди них были местные ополченцы, задействовали и федеральные силы. Также защищали дагестанцев бойцы из Хабаровского края – сотрудники подразделений СОБР, ОМОН, ДВ-РУБОП. Они отправились в служебную командировку, сражались на передовой и, к сожалению, не все вернулись тогда домой, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что на сегодняшний день между Хабаровском и Республикой Дагестан сложились довольно теплые отношения. Представители двух сторон довольно активно обсуждают сотрудничество в области культуры, образования, патриотического воспитания и мер социальной поддержки ветеранов. К слову, в краевой столице сегодня работает общественная организация «Культурный центр народов Дагестана в Хабаровском крае».

ИСТОЧНИК KP.RU