Хабаровску нужен рынок сельхозпродукции без посредников

СЕГОДНЯ 12:31 2019-06-17T12:31:20+03:00

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В Хабаровском крае задумались над вопросом создания круглогодичного рынка сельхозпродукции. По большому счету эта будет площадка, где производители смогут сами продавать свою продукцию без посредников в краевой столице. По оценкам экспертов, такая политика скажется и на цене, и на качестве товаров.

- Суть сводится к тому, что фермер самостоятельно будет продавать мясо, молоко и овощи. В его же интересах «держать марку», чтобы у него были постоянные покупатели, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, на сегодняшний день в Хабаровске работают несколько сельхозярмарок. На этих площадках фермеры продают товары с мая по октябрь, только по выходным дням. Торговать сюда приезжают фермеры Хабаровского, Вяземского, Бикинского и Нанайского районов.

Как отметили специалисты, развитие круглогодичного сельскохозяйственного рынка сдерживает нехватка грамотных зоотехников, ветеринаров и агрономов. Исправить эту ситуацию планируют в рамках соглашения с Дальневосточным научно-исследовательским институтом сельского хозяйства и Советом муниципальных образований Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU