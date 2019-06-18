Погода в Хабаровске на 18 июня 2019 года: днем до +22, без осадков
В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +22+24.
В Хабаровске без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +20+22.
В Бикине небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +21+23.
В Советской Гавани и Ванино кратковременный дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +15+17.
В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +23+25.
В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +23+25.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +11+13.
В Охотске дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +10+12.
ИСТОЧНИК KP.RU