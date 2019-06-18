2019-06-18T05:43:05+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 18 июня 2019 года: днем до +22, без осадков

Дожди ожидаются в столице Еврейской автономии
Владимир ЗЕНКОВ
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В Хабаровске установилась солнечная погодаВ Хабаровске установилась солнечная погодаФото: Борис КОКУРИН
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В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +22+24.

В Хабаровске без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +20+22.

В Бикине небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +21+23.

В Советской Гавани и Ванино кратковременный дождь. Ветер южный 9-14 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +15+17.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +23+25.

В Чегдомыне без осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +23+25.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +11+13.

В Охотске дождь. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +10+12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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