2019-06-18T05:37:26+03:00
Общество

Сотрудницу полиции решили уволить после пьяной езды в Хабаровске

Ее непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности
Ольга КИВА
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Сотрудницу полиции решили уволить после пьяной езды в ХабаровскеСотрудницу полиции решили уволить после пьяной езды в ХабаровскеФото: Тимур ХАНОВ
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Сотрудница полиции из Вяземского района оказалась в центре событий после аварии, которая случилась 17 июня утром на улице Павла Морозова в Хабаровске. По предварительной информации, женщина села за руль, будучи нетрезвой, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Результатом такой беспечности стало дорожное происшествие – ее машина врезалась в иномарку, пострадали два человека.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, в отношении автолюбительницы в погонах составили административный протокол в рамках действующего законодательства. На данный момент известно, что руководство ведомства приняло решение об увольнении провинившейся женщины. Также к дисциплинарной ответственности собираются привлечь непосредственных начальников нарушительницы.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в отношении сотрудницы полиции на данный момент проводят служебную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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