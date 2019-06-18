Технику в лесничества Еврейской автономии купили впервые за 10 лет

СЕГОДНЯ 03:25 2019-06-18T05:35:29+03:00

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В Еврейской автономии закупили три новых автомобиля марки «УАЗ». Такую покупку за счет федерального бюджета сделали первый раз за последние 10 лет. Техника нужна государственным лесным инспекторам для работы. К слову, этих специалистов в регионе прибавилось.

- Автомобили задействуют во время патрульных и рейдовых мероприятий. С их помощью удается выявлять и пресекать нарушения, которых за последние годы фиксируют все больше. Так, в 2016 году выявили 106 правонарушений, в 2017 году их было уже 56, а в 2018 году – 269, - рассказали в пресс-службе правительства ЕАО.

Отметим, что стоимость покупки машин составляет почти два с половиной миллиона рублей. Деньги на приобретение выделили из федерального бюджета. Новую технику направят в лесничества в Ленинский и Облученский районы, а также в Биробиджан. На сегодняшний день в регионе насчитывают более 20 автомобилей в парке техники лесной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU