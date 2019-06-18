«Дружба, крест и полумесяц» в Хабаровске настраивает на добрый диалог

СЕГОДНЯ 03:50 2019-06-18T05:26:28+03:00

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В Хабаровске подвели первые итоги проекта «Дружба, крест и полумесяц». Суть его сводится к работе с детьми из семей мигрантов. Так, в прошедшую неделю для участников организовали беседы о культуре и архитектуре храмов, иконописи и традициях русского народа.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской епархии, с ребятами также занимались вокалом. Дети пели русские песни, а это помогло тем, кто еще плохо знает язык, выучить много новых слов. Часть занятий посвятили теме «Великая война». В рамках этой беседы участники обсуждали подвиг советских солдат, совершенный ради победы над фашистскими захватчиками. Такой подход помогает найти общие точки соприкосновения для доброго диалога.

Отметим, что занятия в рамках проекта продлятся еще две недели. Организаторы запланировали ряд встреч, занятий, экскурсий, бесед. Эти мероприятия помогут ребятам быстрее освоиться в стране с непривычной для них культурой. Проект реализуют за счет грантовой поддержки конкурса малых грантов «Мы говорим по-русски!».

ИСТОЧНИК KP.RU