2019-06-18T05:21:25+03:00
Звезды

Фильмы 3D будут показывать в кинотеатрах Амурска и Бикина

На модернизацию залов планируют потратить семь с половиной миллионов рублей
Ольга КИВА
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Фильмы 3D будут показывать в кинотеатрах Амурска и БикинаФильмы 3D будут показывать в кинотеатрах Амурска и БикинаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае планируют переоборудовать два кинотеатра. Один из них находится в Бикине, второй - в Амурске. В общей сложности на обустройство этих объектов планируют потратить семь с половиной миллионов рублей.

- В рамках обновления в кинотеатре «Молодость» в Амурске заменят кресла, установят новую аппаратуру для показа фильмов в 3D формате. Бикинский «Октябрь» оборудуют не только креслами и 3D оборудованием, но и обеспечат тифлокомментирование – аудисопровождение для незрячих посетителей. Модернизацию проводят за счет денег, выигранных в конкурсе по поддержке кинозалов в населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Напомним, что по условиям переоборудованию подлежат кинотеатры, в которых демонстрируют отечественные фильмы в количестве не менее 50 процентов от числа киносеансов в квартал. Также регулярные кинопоказы должны длиться не меньше 50 дней в течение трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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