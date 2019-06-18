2019-06-18T06:23:21+03:00
Общество

В Биробиджане закроют на ремонт железнодорожный переезд «Восточный»

С 21 июня проезд по этому участку дороги будет ограничен
Ольга КИВА
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В Биробиджане закроют на ремонт железнодорожный переезд «Восточный»В Биробиджане закроют на ремонт железнодорожный переезд «Восточный»Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Биробиджане собираются закрыть железнодорожный переезд «Восточный» на ремонт. Путевые работы планируют провести в период с 21 по 24 июня. В связи с этим обстоятельством временно будет ограничено движение автотранспорта на этом участке.

Как отметили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, запрет вступит в силу 21 июня в 12 часов дня. Планируемое время окончания ремонтных работ - 24 июня в 12:00. Время указано местное. Автолюбителям рекомендуют скорректировать маршруты и объезжать этот закрытый участок через железнодорожный переезд «Западный», расположенный на станции "Биробиджан-1".

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, а также настоятельно просят учитывать вышеуказанную информацию при планировании поездок по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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