2019-06-18T10:00:44+03:00
Общество

У «Черепахи озера Гасси» из Хабаровского края нашлись поклонники в Америке

Книгу представили на одной из международных книжных выставок
Ольга КИВА
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У «Черепахи озера Гасси» из Хабаровского края нашлись поклонники в АмерикеУ «Черепахи озера Гасси» из Хабаровского края нашлись поклонники в АмерикеФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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Книга «Черепаха озера Гасси» продолжает путешествие. Это издание подготовили сотрудники ФГУП «Заповедного Приамурья» на основе многолетних наблюдений. Книга оказалась настолько интересной и полезной, что получила признание не только в России, но и за границей.

- В этом году издание представили на Московском Международном Салоне образования, который прошел с 10 по 13 апреля. На этом мероприятии более 400 экспонентов представили образовательные технологии и разработки, для гостей Салона организовали более 500 деловых мероприятий. Книгу о черепахах разметили на стенде Академии Естествознания. Здесь же оказалось еще одно издание из Хабаровского края - «Флора Хехцира», - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Книги отметили дипломами участника Московского Международного Салона образования 2019» и Золотой медалью Салона. Также в мае «Черепаху озера Гасси» представили в Нью-Йорке на выставке BookExpo America 2019. На этом мероприятии издание вызвало интерес у посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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