В горящем пустом доме в ЕАО нашли убитого мужчину
В Еврейской автономии задержали подозреваемого в убийстве мужчины сельчанина. Трагедия произошла 10 июня. Началось все с пожара – горел нежилой дом на улице Зеленой в селе Амурзет. Огнеборцы обследовали помещения и обнаружили труп мужчины. По всему было видно, что умер он не своей смертью. Позже эксперты подтвердили, что потерпевшего убили.
- После этого инцидента провели расследование и выяснили, что к совершению преступления причастен житель этого же села. Вскоре подозреваемого задержали в областной столице в районе улицы Советской, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.
В отношении фигуранта завели уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия. На время расследования подозреваемого пока отправили в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU