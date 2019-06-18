В горящем пустом доме в ЕАО нашли убитого мужчину

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-18T11:23:51+03:00

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В Еврейской автономии задержали подозреваемого в убийстве мужчины сельчанина. Трагедия произошла 10 июня. Началось все с пожара – горел нежилой дом на улице Зеленой в селе Амурзет. Огнеборцы обследовали помещения и обнаружили труп мужчины. По всему было видно, что умер он не своей смертью. Позже эксперты подтвердили, что потерпевшего убили.

- После этого инцидента провели расследование и выяснили, что к совершению преступления причастен житель этого же села. Вскоре подозреваемого задержали в областной столице в районе улицы Советской, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.

В отношении фигуранта завели уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия. На время расследования подозреваемого пока отправили в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU