Воздушная волна от проезжающего поезда сбила двухлетнюю девочку в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-18T12:27:53+03:00

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В районе перегона станций Розенгардовка и Лермонтовка произошел несчастный случай – двухлетнюю девочку сбила воздушная волна от проезжающего поезда. Происшествие случилось в минувшие входные, 16 июня. Малышку благополучно доставили в больницу, сейчас она проходит амбулаторное лечение.

- На данный момент по факту случившегося проводят проверку по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также в отношении родителей ребенка составили административный протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства случившегося. По итогам проверки дадут оценку действиям как сотрудников локомотивной бригады, так и родителей ребенка.

Жителей края убедительно просят сохранять бдительность при нахождении на объектах железной дороги. Также население региона убедительно просят соблюдать правила безопасности, родителей призывают следить за детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU