СЕГОДНЯ 01:27 2019-06-19T01:27:25+03:00

Погода в Хабаровске на 19 июня 2019 года: днем до +23, небольшой дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Осадки ожидаются на больше части края, а также в столице Еврейской автономии

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +20+22.

В Хабаровске во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +21+23.

В Бикине кратковременный дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +22+24.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +14+16.

В Комсомольске-на-Амуре без существенных осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +20+22.

В Чегдомыне сильный дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +17+19.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +12+14.

В Охотске небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU