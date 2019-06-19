2019-06-19T04:17:52+03:00
Общество

Проблемный долгострой на Казачье горе в Хабаровске достраивает новый подрядчик

Дом планируют сдать до конца 2019 года
Ольга КИВА
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Проблемный долгострой на Казачье горе в Хабаровске достраивает новый подрядчикПроблемный долгострой на Казачье горе в Хабаровске достраивает новый подрядчикФото: Правительство Хабаровского края
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Долгострой на Казачьей горе в Хабаровске достроит новый подрядчик. Дом планируют сдать до конца 2019 года. Работы на этом объекте начались в мае этого года.

Дом пытаются построить с 2007 года, однако первый застройщик - компания «Мыс» - обанкротилась. Сменившая его в 2014 году компания «СамСтрой» пять лет пыталась завершить стройку, но тоже не справилась с задачей из-за финансовых проблем. К слову, с новой расстановкой сил согласился и банк-кредитор.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, в 2018 году удалось частично решить проблему долгостроев в регионе. Так, в эксплуатацию ввели шесть многоквартирников, а в течение 2019 года сдали уже 14 жилых домов. Среди них ряд домов бывшего «Дальспецстроя», компании «Фонд жилищного строительства», также в эксплуатацию ввели малоэтажные дома в селах Мичуринское и Некрасовка, в районе улиц Тихоокеанская и Алексеевская в Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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