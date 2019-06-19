СЕГОДНЯ 02:31 2019-06-19T04:15:56+03:00

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Дольщики в Хабаровске не могут получить свои квартиры в «Кленовом квартале» в селе Матвеевка. Решать вопрос люди решили любым возможным способом, например, записали видеообращение для Владимира Путина. Так, одна из представительниц инициативной группы рассказала, что в этом доме должна была получить квартиру ветеран Великой Отечественной войны, но женщина умерла, так и не дождавшись переезда.

Со слов дольщицы, недостроенный дом ввели в эксплуатацию, и людей автоматически вычеркнули из реестра обманутых дольщиков. Время идет, а заветные ключи от квартир так никто из покупателей и не получил.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю, данное обращение записали с целью направить на Прямую линию с президентом России. На данный момент следователи проводят проверку, во время которой выяснят обстоятельства произошедшего. По итогу примут процессуальное решение.

Хабаровские дольщики, не получившие квартиры, обратились к Владимиру Путину.

ИСТОЧНИК KP.RU