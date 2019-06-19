2019-06-19T03:59:18+03:00
Происшествия

В Хабаровске пьяный водитель разбил иномарку об ограждение

Мужчина сам пострадал и, к счастью, никого не покалечил
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровске пьяный водитель разбил иномарку об ограждениеВ Хабаровске пьяный водитель разбил иномарку об ограждениеФото: УМВД России по городу Хабаровску
Изменить размер текста:

В краевой столице в минувшие сутки, 18 июня, на улице Шевчука иномарка врезалась в ограждение. Конструкция разделяла встречные потоки движения, машина Toyota Corolla Fielder врезалась в нее, да так, что передняя часть машины основательно разбилась. В результате такого столкновения получил травмы сам водитель, к счастью, больше никто не пострадал. В травмпункт он обратился самостоятельно. После обследования выяснилось, что у мужчины повреждено колено и грудная клетка. Также на его теле остались ссадины.

По предварительной информации, происшествие случилось, потому что водитель потерял контроль над дорогой. На момент аварии он был пьян. Это подтвердили результаты медицинского освидетельствования. В отношении автолюбителя составили административные протоколы. К слову, стаж вождения у нарушителя больше 10 лет. Его машину отправили на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Биробиджане разыскивают похитителей казенных мусорных баков
В Хабаровске сторонники партии «Справедливая Россия» пикетировали краевой Следственный комитет
Ремонт дороги на улице Выборгской в Хабаровске притормаживает нехватка денет
Осужденный в Хабаровске получил новый срок за торговлю героином
Речной книжный павильон курсирует рядом с Хабаровском
В Хабаровском крае отметили Всероссийский олимпийский день
В Хабаровском крае рассказали о квартирных аферистах, работающих онлайн
Хабаровчанин смог раскрыть «секрет» управления многоквартирником
По таксофонам в Хабаровске можно звонить бесплатно
Обозлившийся хабаровчанин устроил разборки контролеру в детском центре
«Россельхозбанк» и РЭЦ запустили пилотную акселерационную программу экспортного роста для предприятий АПК