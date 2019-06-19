В Хабаровске пьяный водитель разбил иномарку об ограждение

СЕГОДНЯ 03:06 2019-06-19T03:59:18+03:00

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В краевой столице в минувшие сутки, 18 июня, на улице Шевчука иномарка врезалась в ограждение. Конструкция разделяла встречные потоки движения, машина Toyota Corolla Fielder врезалась в нее, да так, что передняя часть машины основательно разбилась. В результате такого столкновения получил травмы сам водитель, к счастью, больше никто не пострадал. В травмпункт он обратился самостоятельно. После обследования выяснилось, что у мужчины повреждено колено и грудная клетка. Также на его теле остались ссадины.

По предварительной информации, происшествие случилось, потому что водитель потерял контроль над дорогой. На момент аварии он был пьян. Это подтвердили результаты медицинского освидетельствования. В отношении автолюбителя составили административные протоколы. К слову, стаж вождения у нарушителя больше 10 лет. Его машину отправили на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU