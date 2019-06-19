2019-06-19T03:57:18+03:00
Общество

Обозлившийся хабаровчанин устроил разборки контролеру в детском центре

Мужчина хотел по одному билету провести двух детей, а девушка это заметила
Ольга КИВА
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Обозливший хабаровчанин устроил разборки контролеру в детском центреОбозливший хабаровчанин устроил разборки контролеру в детском центреФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Хабаровска напал на девушку-контролера в детском центре. Такой версии придерживаются правоохранители, которые выясняли обстоятельства драки. Инцидент запечатлела камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как возле батутного аттракциона мужчина несколько раз ударил девушку.

- По итогам публикации в СМИ провели проверку и выяснили, что 19-летняя девушка-контролер попыталась вывести одного из детей фигуранта с батута. Причиной тому было наличие только одного билета на одного ребенка. Однако папа малыша не согласился с такой позицией и решил по-своему решить вопрос – ударил потерпевшую по лицу ладонью, выкрикивал угрозы, а потом ретировался с места происшествия, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Контролер написала заявление в полицию. Вскоре обидчика нашли. Им оказался 50-летний ранее не судимый менеджер одной из коммерческих фирм. В отношении него составили административный протокол за побои. Наказание фигуранту назначит мировой суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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