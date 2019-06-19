По таксофонам в Хабаровске можно звонить бесплатно

СЕГОДНЯ 04:06 2019-06-19T04:31:32+03:00

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В Хабаровске с 1 июня ввели новые правила пользования таксофонами. Начиная с этой даты, звонки на стационарные телефоны в пределах края и страны будут бесплатными. Также безвозмездно можно будет набрать номера экстренных и аварийных служб. К ним относятся телефоны 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб, 01 (001) – МЧС (пожарная охрана и служба реагирования в чрезвычайных ситуациях), 02 (102) – полиция, 03 (103) – скорая медицинская помощь, 04 (104) – аварийная служба газовой сети.

Как отметили в пресс-службе городской мэрии, за звонки на мобильные телефоны по-прежнему придется платить. Жителям краевой столицы напоминают, что таксофоны на сегодняшний день установлены на улицах Дончука, 8, Воронежской, 19 (автовокзал), Краснодарской, 22, Кубанской, 24, Лазо, 12, Ленинградской, 58 (железнодорожный вокзал), Семашко, 16, Школьной, 13, Ульяновской, 189, Эстафетной, 38 и Полярной, 4.

ИСТОЧНИК KP.RU