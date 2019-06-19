2019-06-19T06:55:54+03:00
Общество

Хабаровчанин смог раскрыть «секрет» управления многоквартирником

Правда, для этого ему пришлось обратиться в прокуратуру
Ольга КИВА
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Хабаровчанин смог раскрыть «секрет» управления многоквартирникомХабаровчанин смог раскрыть «секрет» управления многоквартирникомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Житель Хабаровска пожелал получить информацию об управлении многоквартирником, в котором живет, но получил отказ в этой услуге. С заявлением на предоставление данных мужчина обратился в ТСЖ, в ответном сообщении ему объяснили, что нужно написать новые заявления и указать актуальные номера телефонов для связи.

- Такое положение дел не устраивало собственника, он решил обратиться в прокуратуру. По его заявлению провели проверку и выяснили, что ТСЖ действительно нарушили требования жилищного законодательства России в части доступа к информации об управлении многоквартирным домом, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По итогу товариществу собственников жилья внесли представление. На сегодняшний день требования этого документа нарушителями фактически выполнены - право собственника многоквартирного дома на получение доступа к раскрываемой информации восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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