В Хабаровском крае рассказали о квартирных аферистах, работающих онлайн

СЕГОДНЯ 05:00 2019-06-19T06:55:08+03:00

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Жителям Хабаровского края уже довелось опробовать современные интернет-технологии в области покупки-продажи недвижимости. Однако осваивают новинки не только законопослушные граждане, но и квартирные мошенники. Например, в Москве не так давно зафиксировали сделку с использованием поддельной цифровой подписи.

- Жителям края напоминают, что защитить свое жилье, а также дачи и землю от аферистов можно путем запрета на проведения регистрационных действий с недвижимостью без личного участия ее владельца. Для этого нужно подать заявление в Росреестр. Услуга предоставляется бесплатно, - рассказали в краевом министерстве имущественных отношений.

При наличии такого ограничения никто не сможет совершить сделку с недвижимостью, кроме собственника или его законного представителя. Чтобы подать заявление, нужно обратиться в офис МФЦ или воспользоваться личным кабинетом на сайте Росреестра. Госпошлину за услугу не взимают.

ИСТОЧНИК KP.RU