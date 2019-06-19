2019-06-19T06:55:08+03:00
Общество

В Хабаровском крае рассказали о квартирных аферистах, работающих онлайн

Жулики прогрессируют и уже используют поддельные электронные подписи
Ольга КИВА
Поделиться:
В Хабаровском крае рассказали о квартирных аферистах, работающих онлайнВ Хабаровском крае рассказали о квартирных аферистах, работающих онлайнФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Жителям Хабаровского края уже довелось опробовать современные интернет-технологии в области покупки-продажи недвижимости. Однако осваивают новинки не только законопослушные граждане, но и квартирные мошенники. Например, в Москве не так давно зафиксировали сделку с использованием поддельной цифровой подписи.

- Жителям края напоминают, что защитить свое жилье, а также дачи и землю от аферистов можно путем запрета на проведения регистрационных действий с недвижимостью без личного участия ее владельца. Для этого нужно подать заявление в Росреестр. Услуга предоставляется бесплатно, - рассказали в краевом министерстве имущественных отношений.

При наличии такого ограничения никто не сможет совершить сделку с недвижимостью, кроме собственника или его законного представителя. Чтобы подать заявление, нужно обратиться в офис МФЦ или воспользоваться личным кабинетом на сайте Росреестра. Госпошлину за услугу не взимают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24