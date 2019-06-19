2019-06-19T06:54:13+03:00
Спорт

В Хабаровском крае отметили Всероссийский олимпийский день

Спортивный праздник объединил около двух с половиной тысяч человек
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае отметили Всероссийский олимпийский день ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяВ Хабаровском крае отметили Всероссийский олимпийский день ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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В Хабаровском крае весело и спортивно отметили Всероссийский олимпийский день. Это событие объединило около двух с половиной тысяч человек. Так, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, а также Вяземском, Бикинском, Охотском, Николаевском, Амурском и имени Полины Осипенко и Сергея Лазо районах прошли турниры по футболу и мини-футболу, волейболу, пионерболу и плаванию. Для детей устроили эстафеты.

- Участники праздника выступили с показательными выступлениями. Например, на сцене стадиона имени Ленина в Хабаровске воспитанники краевой школы спорта продемонстрировали приемы самбо. Настоящее мастерство в этом деле показали участники всероссийских и международных соревнований, - рассказали в краевом министерстве физкультуры и спорта.

Были среди выступающих также представители Хабаровской краевой Федерации айкидо, победители и призеры международного фестиваля боевых искусств Будокан, призеры краевых соревнований и первенств по айкидо. Спортсмены поразили зрителей владением техникой и приемами айкидо. При этом «оборонялись» участники как от безоружного противника, так и от врага, имеющего холодное оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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