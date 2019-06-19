Речной книжный павильон курсирует рядом с Хабаровском

СЕГОДНЯ 06:06 2019-06-19T06:52:53+03:00

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В Хабаровске начал свою работу речной книжный павильон. Теперь желающие отправиться на прогулку по Амуру могут провести время приятно и с максимальной для себя пользой. Уникальный проект решили реализовать на теплоходе «Москва-80», курсирующем по Амуру. Пассажирам здесь доступны журналы, газеты, книги, тематические памятки, копии статей по садоводству и огородничеству.

- Кроме того, для гостей организуют блиц-викторину, победители которой получают в подарок книги. Также проходит акция «Возьми книгу с собой!». Идею разработали и реализуют в рамках программы «БиблиоАмур», - рассказали в Дальневосточной государственной научной библиотеке.

Жителей и гостей города приглашают посетить речной книжный павильон, который будет работать вплоть до сентября этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU