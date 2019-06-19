Ремонт дороги на улице Выборгской в Хабаровске притормаживает нехватка денет

СЕГОДНЯ 07:19 2019-06-19T07:19:18+03:00

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Ремонт дороги на улице Выборгской в Хабаровске приходиться сдерживать из-за нехватки денег. На сегодняшний день на этом объекте уже уложили первый слой асфальта на участке в 800 метров. Дорожники устанавливают бордюры и ливневые лотки.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, закончить работы на улице Выборгской планировали на месяц раньше, однако из-за перебоев в финансировании со стороны регионального правительства приходится корректировать план работ. На сегодняшний день задолженность перед подрядчиками составляет 38 миллионов рублей.

Напомним, что реконструируют дорогу на улице Выборгской в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Начались строительные работы в прошлом году, а закончиться согласно проекту должны 19 октября 2019 года. Ремонт этой дороги оценили почти в 200 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU