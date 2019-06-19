2019-06-19T09:31:27+03:00
Общество

Хабаровские школьники и студенты увидели растения, которых нет в городе

Ради этого ребята отправились на тематическую экскурсию в заказник «Хехцирский»
Ольга КИВА
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Хабаровские школьники и студенты увидели растения, которых нет в городеХабаровские школьники и студенты увидели растения, которых нет в городеФото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"
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В Хабаровском крае заказнику «Хехцирскому» 18 июня исполнилось 60 лет. В честь такого события на заповедной территории устроили тематическую экскурсию для школьников и студентов. Юные натуралисты поднялись на хехцирскую сопку, известную под названием Змеинка.

- Ребятам рассказали историю создания заказника и его отличия от заповедника. Также юные гости узнали, что с 1912 года сюда приезжали городские жители. Здесь отличное место для прогулок и созерцания окружающей природы. Сами посетители увидели растения, которых нет в городе, а также познакомились с животным миром по следам, оставленным на земле, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Отметим, что во время экскурсии ребятам рассказали о правилах поведения в заказнике. Провожатые с удовольствием отвечали на вопросы юных натуралистов по пути в «Лес дружбы». В этом месте гости из Японии много лет высаживают на Хехцире деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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