В Хабаровске сторонники партии «Справедливая Россия» пикетировали краевой Следственный комитет

СЕГОДНЯ 07:32 2019-06-19T07:43:29+03:00

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Поводом для акции послужило огромное количество жалоб на две городские больницы: №10 и №11. По словам справедливоросов, их волонтерам поступило около 500 обращений, в которых хабаровчане очень негативно оценивают эти лечебные заведения, люди недовольны качеством оказания услуг и рассказывают о том, что врачи там постоянно допускают ошибки, приводящие к смерти пациентов.

- Мы требуем провести расследования по всем случаям смерти пациентов в этих больницах за последние пять лет, - подчеркнул Антон Плюснин, руководитель избирательного штаба партии «Справедливая Россия» в Хабаровском крае.

Пикет планировался более масштабным, но накануне, узнав о пикетировании следкома, с активистами связались представители краевого минздрава. Они предложили не зацикливаться только на этих больницах, а решать проблему комплексно. Будет создана рабочая группа, которая займется всеми жалобами, связанными с деятельностью лечебных заведений.

Во время пикета к протестующим вышел Роман Исайкин, исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, который попросил всех, у кого родственники пострадали тем или иным образом от действий врачей, обратиться в ведомство. Следователи проведут свое расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU