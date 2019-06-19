В Хабаровском крае 16 выпускников сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку
В Хабаровском крае стали известны результаты итогового тестирования по русскому языку и физике. По первому предмету 16 выпускников смогли набрать максимальный результат – 100 баллов. В основном это ученики из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и еще одна выпускница школы №3 из Советской Гавани. Отметим, что больше тысячи ребят написали тестовые задания на 80 и более баллов. В целом русский язык сдавали пять тысяч 876 одиннадцатиклассников.
- Максимальный результат по физике – 96 баллов. Тестирование по этому предмету выбрали одна тысяча 223 выпускника, 35 из них получили 80 и более баллов, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.
Напомним, что ранее стали известны результаты экзаменов по географии, профильной математике, химии и истории. По этим предметам семь учеников также смогли набрать максимальное количество баллов - 100.
ИСТОЧНИК KP.RU