2019-06-19T08:21:38+03:00
Общество

Комсомольчане не одобрили первую «безопасную» дорогу

Горожане недовольны качеством и требуют устранения недоработок
Ольга КИВА
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Комсомольчане не одобрили первую «безопасную» дорогуКомсомольчане не одобрили первую «безопасную» дорогуФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре закончили ремонт первой дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Однако объект на улице Каменной подрядчикам не удалось сдать. Во время осмотра сотрудники администрации и горожане нашли ряд недочетов. Так, среди замечаний - недостаточная подсыпка гравием обочины дороги, нужно грейдировать выезды с улицы Каменной на прилегающие грунтовые дороги, также были вопросы по качеству укладки асфальта.

- Исполнителю дали всего неделю на устранение недочетов. После этого дорогу снова осмотрят и вынесут вердикт – принять или нет. Отметим, что работы по обустройству участка на улице Каменной шли со второй половины мая и продолжались в первой половины июня. Дорожники уложили асфальт, проложили пешеходный тротуар, провели устройства водоотводных каналов и линии наружного освещения, - рассказали в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, на реконструкцию дороги на улице Каменной выделили около трех миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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