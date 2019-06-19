СЕГОДНЯ 09:58 2019-06-19T09:58:22+03:00

Верующие второй день идут Крестным ходом вокруг Хабаровска Фото: Хабаровская епархия

Изменить размер текста: A A

Верующие решили объединиться ради Крестного хода вокруг Хабаровска. Шествие началось вчера, 18 июня, с молебна в храме святого великомученика Георгия Победоносца в селе Сосновка. Путникам предстоит пройти в общей сложности 110 километров.

- Впереди шествия несут икону Божией Матери «Казанской». Среди участников этого религиозного события прихожане и два настоятеля. При этом в дорогу отправились не только взрослые люди, но и подростки. Также Крестным ходом идут молодые семьи с детьми. К слову, некоторые участники присоединились к шествию впервые, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.

Напомним, что паломники идут по определенному маршруту. Расписание Крестного хода опубликовано на сайте Хабаровской епархии. Завершится паломничество 21 июня в обед возле храма святого благоверного князя Александра Невского.

ИСТОЧНИК KP.RU