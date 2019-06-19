2019-06-19T12:07:38+03:00
Происшествия

Водитель в Хабаровске хотел откупиться за экстремальную гонку

Ранее мужчину лишили водительских прав
Ольга КИВА
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Водитель в Хабаровске хотел откупиться за экстремальную гонкуВодитель в Хабаровске хотел откупиться за экстремальную гонкуФото: Иван ВИСЛОВ
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Водитель в Хабаровске перепугал мирных обывателей своеобразной ездой. Горожане вызвали полицейских, которым нарушитель явно не собирался сдаваться. Автолюбителя, совершавшего опасные маневры, обнаружили на улице Совхозной. Его просили остановиться, но вместо того, чтобы выполнить законные требования, мужчина продолжал ехать на высокой скорости.

- По ходу движения автолюбитель задел попутный автомобиль, потом потерял контроль над дорогой и врезался в дерево за пределами проезжей части. Мужчину задержали, однако пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения он отказался. В отношении него составили административный протокол, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Пока автоинспекторы оформляли документы, фигурант упорно пытался всучить им деньги. Нарушить предлагал шесть с половиной тысяч за то, чтобы протокол не оформляли. В итоге на водителя завели уголовное дело за мелкое взяточничество.

Как выяснилось, в прошлом фигуранта уже привлекали за применение насилия в отношении представителя власти и грабеж. Дважды он становился фигурантом уголовных дел за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В июле 2018 года по решению суда мужчину на 18 месяцев лишили водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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