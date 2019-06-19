2019-06-19T11:55:56+03:00
Происшествия

Пассажир поезда в Хабаровском крае прятал наркотик в пачке из-под сигарет

Но внимание полицейских он привлек развязным поведением из-за выпитого алкоголя
Ольга КИВА
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Пассажир поезда в Хабаровском крае прятал наркотик в пачке из-под сигаретПассажир поезда в Хабаровском крае прятал наркотик в пачке из-под сигаретФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровском крае с поезда «Советская Гавань – Владивосток» сняли не совсем обычного пассажира. Мужчина был пьян и своим поведением привлекал внимание не только попутчиков, но и полицейских. Вскоре правоохранители его задержали и досмотрели. В вещах пассажира обнаружили наркотик.

- Нарушитель изловчился и спрятал в пачке из-под сигарет в общей сложности 10 граммов гашишного масла. Также у мужчины обнаружили смесь табака и гашишного масла массой около одного грамма, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Сам фигурант объяснил все случившееся так – сам заготовил вещество из дикорастущей конопли, сам собирался употребить. В отношении пассажира завели уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотиков. За этот проступок максимально возможное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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