2019-06-19T11:11:19+03:00
Происшествия

Штормовое предупреждение: на Биробиджан обрушатся ливни с грозами

Жителей города призывают сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности
Ольга КИВА
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Штормовое предупреждение: на Биробиджан обрушатся ливни с грозамиШтормовое предупреждение: на Биробиджан обрушатся ливни с грозамиФото: Евгения ГУСЕВА
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В столице Еврейской автономии в ночь с 19 на 20 июня ожидаются дожди, местами ливни с грозами. Также по прогнозам синоптиков усиление ветра может достигать 12-17 метров в секунду. Горожан убедительно просят сохранять бдительность во время действия штормового предупреждения. В этот период могут возникать аварийные ситуации и перебои в работе городского транспорта и объектов энергоснабжения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, аварийные бригады и спасатели готовы к реагированию на любые чрезвычайные ситуации. Не исключена вероятность, что в результате сильных осадков могут произойти дорожные аварии, подтопление населенных пунктов дождевыми водами в результате неисправностей дренажной системы и ливневых канализаций.

Горожан убедительно просят придерживаться правил безопасности и быть предельно внимательными во время непогоды. Автомобилистов и пешеходов призывают соблюдать правила дорожного движения. В экстренных случаях необходимо звонить по номерам «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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