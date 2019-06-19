2019-06-19T12:23:44+03:00
Общество

Чистая вода дойдет до Красной Речки под Хабаровском к 2020 году

Обеспечить ресурсом жителей поселка нынешний мэр обещал во время предвыборной кампании
Ольга КИВА
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Чистая вода дойдет до Красной Речки под Хабаровском к 2020 годуЧистая вода дойдет до Красной Речки под Хабаровском к 2020 годуФото: Администрация Хабаровска
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Строительство водопровода, который обеспечит жителей поселка Красная речка, проинспектировал мэр Хабаровска. Сергей Кравчук во время своей предвыборной кампании обещал обеспечить жителей этого населенного пункта водой и теперь тщательно следит за тем, чтобы этот проект воплотили в жизнь. Закончить строительство водопровода планируют в декабре 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас работа кипит на стройплощадке в районе улицы Автобусной. Здесь готовят траншею для укладки трубопровода. К слову, общая его протяженность составляет 13,5 километров.

Напомним, что на строительство этого объекта собираются потратить более 400 миллионов рублей. От возведенного водопровода также будут получать чистую воду жители домов и работники предприятий, расположенных на улицах Автобусная и Тверская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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