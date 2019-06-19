Бизнесмена в Хабаровском крае поддержат льготными займами

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-19T12:45:17+03:00

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Бизнесменам в Хабаровском крае будут предоставлять льготные займы по ставке не выше восьми с половиной процентов. Такой подход поможет в развитии малого и среднего бизнеса в регионе. К слову, в прошлом году услугу по оформлению льготных займов предоставляли только восемь организаций, в этом году в проекте готовы участвовать 15 банков.

- Кредиты могут получить не только банки с широкой филиальной сетью, но и некрупные региональные финансовые организации. Помимо этого, расширили перечень отраслей, в которых могут кредитоваться предприниматели. Например, для Дальнего Востока в программу включили инвестиционные кредиты в сфере торговли, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что благодаря льготным займам в регионе реализовали несколько проектов, связанных с модернизацией производства. Предприятия кредитуют на сумму до одного миллиарда рублей на срок до 10 лет. Это если речь идет об инвестиционных целях. На оборотные цели сумма составит до 500 миллионов, а срок до трех лет. В прошлом году банки выдали кредитов на сумму 4,8 миллиардов рублей, на сегодняшний день за 2019 вдали уже больше 980 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU